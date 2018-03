Zes maanden cel voor man die vrouwelijke postbodes lastigvalt 07 maart 2018

02u56 0

Een 59-jarige man uit Landen heeft zes maanden effectief gekregen voor het lastigvallen van vrouwelijke postbodes. Alexander R. kreeg vorig jaar nog een straf met uitstel, maar omdat hij zijn voorwaarden niet naleefde, werd de straf effectief. "Kom hier dat ik u eens vastpak", klonk het in de zomer van 2013 bij R. die zijn postbode stond op te wachten. Toen de vrouw niet van zijn avances moest weten, maakte hij zich breed in het midden van het straat terwijl hij zijn middenvinger opstak. Een dag eerder had hij nog een andere vrouwelijke postbediende proberen te kussen tijdens haar brievenronde. Hij liet pas los toen een buurman zich er mee bemoeide. Die vrouw diende prompt klacht in. Op de zitting ontkende de man de feiten en verklaarde hij dat hij duizelig was geworden en dat de postvrouw hem had ondersteund. De rechter geloofde hem niet en gaf R. zes maanden cel met uitstel voor het aanranden van de eerbaarheid. Die voorwaardelijke straf sprak de rechter gisteren effectief uit. (KAR)