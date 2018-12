Yves Simons verlaat na 14 jaar de gemeenteraad vdt

28 december 2018

11u16 0

Op de laatste gemeenteraad van Landen werd afscheid genomen van vier van de 25 gemeenteraadsleden. Een van hen, Yves Simons (CD&V), nam het woord. “Het was aangenaam om samen de voorbije 14 jaar in deze ruimte na te denken, te debatteren en zo mee vorm te geven aan het besturen van onze stad. Ik deed het graag en zal het zeker missen. Aan de collega-politici wil ik voor de komende legislatuur de boodschap van samenwerking meegeven. In het spanningsveld tussen oppositie en meerderheid kanen mag er soms hard gespeeld worden, maar wederzijds respect moet er steeds zijn en blijven.” Yves beloofde nog zich te blijven inzetten voor de partij en de Landense politiek en hierna volgde een lang applaus van alle raadsleden.