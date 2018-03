Woninginbraak 02 maart 2018

Bewoners van een huis in de Bormansstraat in Landen stelden bij hun thuiskomst woensdagavond rond 19.15 uur vast dat dieven ingebroken hadden. Het juiste nadeel is nog niet gekend.





De politie, die de feiten vaststelde, opende een onderzoek naar de mogelijke daders. (KBG)