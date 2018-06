WK-gekte heerst in woonzorgcampus Oleyck 23 juni 2018

02u29 0

De deelname van de Rode Duivels aan het WK in Rusland zorgt ook op de Landense woonzorgcampus voor een uitgelaten sfeer. In de assistentiewoningen en het dagverzorgingscentum houden de senioren er de spanning in met een kickertoernooi, pronostieken en het herbekijken van de hoogtepunten van de matchen van de Rode Duivels. Ook de ritten van de Tour de France zullen in de cafetaria op groot scherm vertoond worden.





(VDT)