Winnaars etalagewedstrijd zijn Vriamont en Trevi vdt

10 januari 2019

17u16 0

Tijdens de eindejaarsperiode organiseerde de Vzw Landen Leeft een etalagewedstrijd. “Op deze manier wilden wij een gezellige winkelstraat creëren zodat er op een aangename manier eindejaarskopen konden gedaan worden” klinkt het. “Een onafhankelijke jury heeft intussen zijn oordeel geveld, maar ook de shoppende Landenaar heeft zijn zegje kunnen doen via Facebook.” De jury koos voor herenkledingszaak Vriamont, een van de vaste waarden in de Stationsstraat. De winkel met de meeste likes op Facebook werd Trevi, een broodjeszaak die iets meer dan een jaar de deuren in Landen opende. De winnaars kregen voor 500 euro aan cadeaubonnen overhandigd.