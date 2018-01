Wijkwerking Landen nodigt klanten uit om kerst te vieren 02u29 0 Foto Vanessa Dekeyzer

Wijkwerking Landen nodigde haar klanten uit voor een kerstdiner. Voor de feestdagen organiseert het wijkrestaurant steeds een speciale feesteditie waarop de gerechten een feestelijke toetst krijgen en de klanten voor dezelfde prijs kunnen genieten van een extra gerechtje. Een succesformule, zo bewijst het uitverkochte wijkrestaurant.





"Onze feestedities vallen altijd in de smaak", zegt OCMW-voorzitter Eddy Vandenbosch (sp.a). "De klanten zijn er dan ook als de kippen bij om hun plaatsje te boeken. Maar ook op de gewone weekdagen vinden steeds meer mensen hun weg naar het wijkrestaurant. Daar kunnen we alleen maar blij om zijn, want het opzet van deze wijkwerking is juist om Landenaren samen te brengen."





Het wijkrestaurant bevindt zich op woonzorgcampus Oleyck aan de Oscar Huysecomlaan 2 in Landen en is open van maandag tot vrijdag vanaf 11.30 uur. Voor 4 euro (sociaal tarief) of 8 euro (standaardtarief) krijg je een driegangenmenu met soep, hoofdgerecht en dessert. Een maaltijd bestellen kan tot een dag op voorhand. Als je het keuzemenu wil, moet je een week op voorhand reserveren.





(VDT)