Wie evenementenformulier te laat indient, krijgt boete vdt

21 november 2018

Voor het organiseren van evenementen moet de organisator een evenementenformulier invullen en dat bezorgen aan de dienst vrije tijd. Om de diensten de tijd te geven de nodige acties te ondernemen, wordt aan de organisatoren gevraagd dit formulier ten laatste acht weken voor het evenement in te dienen. “De laatste tijd valt het op dat het evenementenformulier vaak te laat wordt ingediend”, klinkt het bij het stadsbestuur. “Hierdoor krijgen de diensten te weinig tijd om alles in orde te krijgen. Er wordt nu voorgesteld om een dossierkost aan te rekenen aan de organisator als het evenementenformulier te laat wordt ingediend.” Op de gemeenteraad aanstaande dinsdag zal het reglement tot het bepalen van de tarieven betreffende activiteiten in die zin worden aangepast.

