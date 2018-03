Werkstraf voor slagen na slechte autodeal 13 maart 2018

02u52 0 Landen Een 45-jarige man uit het Oost-Vlaamse Afsnee is veroordeeld tot een werkstraf van 50 uren voor slagen.

Die deelde C.S. uit toen een 31-jarige koper uit Tienen misnoegd was na de verkoop van een rallywagen in Landen een jaar geleden. De sportauto zou immers niet naar behoren gefunctioneerd hebben. De Oost-Vlaming gaf toe dat hij zijn slachtoffer bij de kraag had genomen en hem tegen een vrachtwagen had geduwd.





Volgens de veertiger kreeg hij heel wat pesterijen te verwerken waarop de situatie escaleerde.





De rechter gaf hem een werkstraf van 50 uren.





Hij moet zijn slachtoffer ook een morele schadevergoeding van 250 euro. (KAR)