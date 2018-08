Werkstraf gevraagd voor slag die tinitus veroorzaakte 09 augustus 2018

Een 44-jarige man uit Waasmont verscheen voor de Leuvense strafrechter naar aanleiding van verkeersagressie gepleegd in 2016 in Landen. De man die zich toen per wagen verplaatste, deelde toen een slag uit aan een fietser die hem al even jende. Deze laatste vraagt om en bij de 5.800 euro schadevergoeding omdat hij hierdoor tinitus aan het rechteroor zou hebben opgelopen.





De strafbemiddelling strandde bij de burgerlijke vordering waardoor de veertiger voor de rechter moest verschijnen. Het slachtoffer vroeg ongeveer 5.800 euro schadevergoeding. De Hagelander zelf zou uitgedaagd en uitgemaakt zijn door het slachtoffer, een fietser, waardoor hij zijn portier opende en een tik uitdeelde op het oor. "Hij reed toen verdorie sneller dan een beroepsrenner. Ik was toen even mezelf niet", verklaarde beklaagde zijn agressie. Het openbaar ministerie bekeek een werkstraf als adequate sanctie, ook de veertiger vond dat een goed idee. Of de rechter eveneens die mening is toegedaan is duidelijk wanneer het verdict valt, op 5 september. (SVDL)