Werkgroep ringt 57 jonge uiltjes 26 juli 2018

02u25 0 Landen De Uilenwerkgroep heeft het seizoen afgesloten met een positieve evaluatie. Liefst 57 jonge dieren werden geringd.

Uiteraard werden alle 74 nestkasten voor bosuilen, steenkastuilen en kerkuilen gecontroleerd. "De nesten zijn dit jaar opvallend kleiner, maar er waren meer uitgebroede eieren", zegt Kobe Lecompte. "In de 18 bosuilenkasten konden we 11 jongen ringen. Dat betekent dat bijna de helft bezet is. Een groot succes, zeker als je weet dat de bosuilkasten er nog maar sinds 2017 hangen. En waar we vorig jaar 19 steenuiltjes geringd hebben, waren dat er dit jaar 27. Bij de kerkuilen zaten we vorig jaar aan 17, en dit jaar aan 19."





Al is de werkgroep nog niet klaar met de kerkuil. Er zijn namelijk nog enkele nesten die aan uitbreiding denken. "Al deze resultaten waren niet mogelijk geweest zonder de steun van al onze meters en peters. We wensen hen dan ook uitdrukkelijk te bedanken." (VDT)