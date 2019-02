Werkgever vrijuit voor arbeidsongeval, arbeider zelf was onvoorzichtig Kim Aerts

20 februari 2019

13u28 0 Landen Een Limburgse firma treft geen schuld aan het arbeidsongeval waarbij een arbeider door een platen dak in Landen zakte toen hij zonnepanelen installeerde. De man droeg geen valbeveiliging of harnas zoals voorgeschreven in zijn contract.

De arbeider was op maandag 2 oktober 2017 in de Burgemeester Joseph Dumontstraat in Waasmont aan het werk voor het bedrijf Opteco uit Zonhoven. P.H. kroop op een platen dak van een loods om er zonnepanelen te installeren. H. zakte door het dak en belandde vijf meter lager op een betonnen vloer naast een landbouwmachine. Hij werd afgevoerd met gebroken ribben en gekneusde ruggenwervels.

Volgens de eerste vaststellingen van de arbeidsinspectie bleek dat niet alle veiligheidsmaatregelen in acht werden genomen. Zo had de arbeider een net moeten spannen onder het golfplaten dak om een eventuele val te breken. In de rechtbank pleitte de advocaat van de firma dat het arbeidsongeval tot stand kwam door een menselijke fout van de arbeider zelf. Volgens de Limburgse werkgever worden er principieel geen zonnepanelen gelegd op golfplaten daken. De werknemer zou daarvan op de hoogte zijn geweest. De arbeider was ongeveer een jaar in dienst bij het bedrijf. Drie maanden voor het ongeval ondertekende hij nog een document omtrent algemene preventiemiddelen. “Daarin stond vermeld dat hij het veiligheidsharnas en de vallijn goed had ontvangen. Net als de veiligheidsschoenen en de gebruiksinstructies.”

Roekeloos

De zaakvoerder en zijn bedrijf stonden terecht voor onopzettelijke slagen en het niet in regel zijn met beveiligingsmiddelen om vallen te voorkomen. Maar aan dat laatste aspect veegde de arbeider tijdens de installatie zijn voeten. Om het bewijs van de waaghalzerij van de arbeider te staven, voerde de verdediging nog extra bewijsmateriaal aan. “Uit de bijgebrachte stukken, waaronder Facebookberichten, blijkt dat het slachtoffer een roekeloos persoon is die kampt met een middelenverslaving. Hij heeft de veiligheidsinstructies in de wind geslagen”, was de conclusie van de rechter. Evenmin werd de werfleider of een andere betrokkene gecontacteerd om zich op het platen dak te mogen begeven. Allemaal elementen die in het voordeel van Opteco speelden. Het bedrijf werd op basis van twijfel vrijgesproken. “Het is een spijtig gebeuren, zeker als je weet dat we zelf enorm inzetten op veiligheid en opleidingen daaromtrent. We hebben voor meer dan 140.000 euro aan veiligheidsmateriaal. Zolang er niets gebeurt, denkt men dat het allemaal niet nodig is. We voeren zo’n negen installaties per dag uit. Het is onmogelijk om elke dag alle 14 arbeiders op iedere werf te gaan controleren”, reageert zaakvoerder Ben Kunnen. De arbeider werkt ondertussen niet meer voor het bedrijf.