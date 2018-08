Werkdag De Beemden 28 augustus 2018

02u43 0

Op 1 september gaat Natuurpunt Landen aan de slag in De Beemden. Iedereen is welkom om een handje te helpen. "Na de zomer is het tijd om weer aan de slag te gaan, de grillen van het zomer op te ruimen, de Beemden terug optimaal de kans te geven om zich te herstellen en de wandelaars toegang te geven tot ons mooi natuurgebied", klinkt het bij de natuurvereniging. De samenkomst is gepland om 9 uur op de parking aan de visvijvers. (VDT)