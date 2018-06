Weldra MTB-parcours? 28 juni 2018

02u48 0

Raadslid voor CD&V Gary Peeters diende een voorstel in voor de ontwikkeling van een mountainbikeroutenetwerk in de stad. "Landen wordt meer en meer bezocht door toeristen via de fietsknooppunten. Deze functioneren prima. Maar ik vind dat we moeten vooruit denken. Als het straks winter wordt , halen veel fietsers hun mountainbike boven. Bijna alle ons omringende gemeenten hebben al een bewegwijzerde mountainbikeroute. Als we dit ook in Landen realiseren, zal dit ongetwijfeld toeristen aantrekken." Schepen van Sport, Gino Debroux zegt al eind mei met de sportdienst en met Sport Vlaanderen overleg te hebben gehad voor het uitstippelen van zo'n parcours.





"De bedoeling is dat dit dan opgenomen wordt in de MTB-kaart van Sport Vlaanderen en dus met hun ondersteuning gerealiseerd kan worden. Het parcours zal dan ook zo bewegwijzerd worden. Op dit moment is aan verschillende mountainbikers gevraagd om hun gps-coördinaten te bezorgen aan de sportdienst om zo tot een parcours te komen." (VDT)