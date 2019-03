Wasbaar maandverband en bamboo tandenborstels...Sylvia Rombaut heeft het allemaal! ‘t Schoongerief boomt met de toenemende aandacht voor het milieu Vanesssa Dekeyzer

22 maart 2019

11u23 0 Landen Sylvia Rombaut ziet de vraag naar herbruikbare spullen toenemen als gevolg van de toegenomen aandacht voor het milieu. Ze ging dit aanbod in haar zaak ’t Schoon Gerief in de Stationsstraat in Landen dan ook verder uitbreiden. “En wie iets koopt, krijgt dat mee in een papieren in plaats van plastieken zak mee naar huis.”

Op 1 december 2015 startte Sylvia een pop-up winkel in de Stationsstraat 134 in Landen. Het was een meisjesdroom die werkelijkheid werd: een eigen winkel met ecologische zepen in een nostalgisch kader uitbaten. “Na drie maanden besloot ik er voor te gaan en werd de pop-up formule omgeschakeld naar een gewoon huurcontract. Ik combineer de winkel nog steeds met een deeltijdse job, waardoor deze enkel open is op woensdagvoormiddag, vrijdag en zaterdag. Ondertussen kwam er ook een aanbod van verjaardagsfeestjes en workshops voor volwassenen bij.”

Drieënhalf jaar later mag Sylvia best zeggen dat het bescheiden aanbod gegroeid is tot een ruime keuze aan ecologische zepen voor huid en huis en de nostalgie vertaalt zich in het aanbod retrolook keuken en badkamerattributen. “Het vaste aanbod van bruisballen, geurkaarsen en geurzakjes kennen ook goede bijval bij de klanten”, aldus Sylvia.

Gaandeweg groeide ook de vraag van de klanten, niettemin door de aandacht voor het milieu, naar herbruikbare spullen zoals bamboo tandenborstels, bamboo wattenstaafjes, wasbare make-up pads, wasbaar maandverband, katoenen zakjes voor fruit en groenten, shampoo’s in blokvorm en herbruikbare rietjes. “In de streek ben ik uitgegroeid tot een specialist in dit aanbod. Alleen is het jammer dat het grote publiek hier nog niet echt weet van heeft. Nochtans heb ik een webshop, waarbij mensen uit Groot Landen, Gingelom en Zoutleeuw gratis hun bestellingen thuis geleverd krijgen. Je kan ook inschrijven op de nieuwsbrief waar ik tips deel, nieuwe producten voorstel en uitnodig voor workshops.”

Tijdens de maand mei loopt voor de tweede keer de nationale actie #meiplasticvrij. Hier zal bij ’t Schoon Gerief zeker ook aandacht voor zijn via allerhande acties. Hou zeker de Facebookpagina in de gaten en schrijf je in op de nieuwsbrief. Meer info vind je op www.tschoongerief.be.