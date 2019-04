Wandelen tussen bloesems en knetterende vuurmanden vdt

Op vrijdag 12 april kan je in Walsbets volop genieten van een unieke, sprookjesachtige wandeling tussen de bloesems. “Spannende vertellingen in het donker en de vuurmeesters zorgen voor de perfecte magische setting. Volg de gids doorheen de plantages en luister naar zijn deskundige en interessante uitleg. Maar vooral, geniet van een mooie magische avond in aangenaam gezelschap”, zegt Gary Peeters (CD&V), een trotse schepen van Toerisme. “Na de wandeling gaat het genieten trouwens gewoon verder, neem plaats op het verwarmde terras en maak er een fijne avond van. Wij zorgen voor de nodige ambiance met Radio Fragiles, nostalgische radio vanuit een retro caravan met twee top dj’s die zorgen voor een geweldige mix van muziek en slapstick.” Het vertrek is gepland tussen 20.30 en 21.30 uur aan de kerk van Walsbets. Deelname kost 2 euro, drankje na de wandeling inbegrepen. Je zorgt best voor aangepaste schoenen. Parkeren kan in de buurt, op de parking van de Aldi of domein ’t Park.