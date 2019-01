Vrouwen proberen cosmetica te stelen KAR

18 januari 2019

16u30 0 Landen Twee vrouwen zijn veroordeeld tot twee maanden cel voor winkeldiefstal.

Yousra A. en Lina E. probeerden op 10 december 2016 cosmetica te stelen bij Kruidvat in Landen. Ze verstopten de cosmeticaproducten in hun kledij maar de winkelverantwoordelijke had hen in de smiezen. Dat leverde een positieve fouille op maar de twee namen de vlucht toen ze betrapt werden. “De feiten zijn bewezen door het strafonderzoek. De bewering van tweede beklaagde dat zij niet zou geweten hebben dat haar vriendin van plan was een winkeldiefstal te plegen is ongeloofwaardig”, aldus de rechter. Die veroordeelde de twee dames tot twee maanden cel en een boete van 180 euro. Yousra A. liet verstek gaan.