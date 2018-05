Vroege vogel wandeling 09 mei 2018

Natuurpunt Landen organiseert op zaterdag 12 mei een vroege vogel wandeling in Ezemaal-Eliksem. De deelnemers kijken in de vroege morgen naar vogels en krijgen hierbij de nodige uitleg van een ervaren gids.





De wandeling is zoals steeds gratis, maar erna kan je tegen een klein bedrag van 8 euro ook genieten van een stevig ontbijt, te bestellen bij Eddy Parent op het nummer 011/88.26.73. Het vertrek is gepland om 7 uur aan de kerk van Ezemaal. (VDT)