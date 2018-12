Vrijwilligers OCMW Landen in de bloemetjes gezet vdt

11 december 2018

Heel wat mensen zetten zich tijdens hun vrije tijd in voor een organisatie die hen nauw aan het hart ligt. Ook binnen het OCMW van Landen helpt een 50-tal vrijwilligers een handje mee om de dienstverlening net dat tikkeltje extra te geven. Ondersteuning bieden bij de activiteiten voor de senioren, opdienen in de cafetaria of als chauffeur voor sociaal vervoer zorgen: de mogelijkheden voor vrijwilligers zijn zeer verschillend. Maar het zijn stuk voor stuk geëngageerde mensen die anderen een warm hart toedragen. Om hen te bedanken voor hun inzet organiseerde het OCMW naar aanleiding van Dag van de Vrijwilliger een bezoek aan het vernieuwde belevingscentrum Rufferdinge en een proeverij. De vrijwilligers konden dit nieuwe concept wel smaken en sloten de dag af met een pannenkoek in de cafetaria van de woonzorgcampus. Wie meer wil weten over vrijwilligerswerk bij OCMW Landen, kan contact opnemen met de vrijwilligerscoördinatoren op de nummers 011/69.05.21, 011/88.02.18 en 011/88.02.13.