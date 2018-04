Vrijwilligers gezocht 14 april 2018

02u44 0

Dagverzorgingscentrum 't Binnenhof zoekt vrijwilligers die een handje willen helpen in de namiddagactiviteiten. Dit kan gaan van gezelschapsspelletjes spelen en een wandeling maken tot bloemschikken of voorlezen. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met Brenda Ladangh op het nummer 011/88.02.13 of via mail naar brenda.ladangh@ocmw.landen.be.





(VDT)