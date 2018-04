Voordeur op 15 plaatsen geforceerd 24 april 2018

Dieven hadden het in de loop van het weekend gemunt op een grote woning in de Dr. A.Goffinstraat in Landen. Zij forceerden op 15 plaatsen de voordeur en kregen ze uiteindelijk open. Het volledige huis werd doorzocht. Momenteel is nog niet geweten wat er juist werd gestolen. (VDT)