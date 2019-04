Voorbereidende werken aan Plopsa-waterpark starten in mei vdt

10 april 2019

09u29

In februari vorig jaar kondigde de Plopsa Group samen met de gemeenten Landen en Hannuit tijdens een persconferentie de plannen voor een Plopsa-waterpark aan. Dik een jaar later zijn die plannen ook goedgekeurd door de provincie Luik. Daardoor kunnen de werken voor het waterpark, gelegen aan de Waalse zijde van de taalgrens in Hannuit, in mei van start gaan. Voor de bouw van het eigenlijke waterpark kan beginnen, zullen nutsmaatschappijen nog voorbereidende werken uitvoeren. Verwacht wordt dat het startschot voor de constructie van het gebouw in juni zal plaatsvinden. De uiteindelijke opening zal vermoedelijk voor begin 2021 zijn. Plopsaqua Hannuit-Landen zal zo’n 1.200 personen tegelijk kunnen verwerken. Daarvoor komen er vijf zwembaden en vier glijbanen. De totale investering bedraagt 22,5 miljoen euro.