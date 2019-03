Volksdans in een modern jasje vdt

25 maart 2019

14u25 0

Op woensdag 3 april organiseren de vrijwilligers van CM Landen samen met Femma Sint-Gertrudis een sessie volksdans in een modern jasje. Volksdansen zijn gebaseerd op etnische muziek uit diverse landen en worden meestal in een ronde of een rij gedanst. Deze dans werd vroeger van generatie op generatie doorgegeven en heel wat dansgroepen proberen deze folklore levend te houden.

Voel jij ook de kriebels en wil jij kennismaken met volksdans in een modern jasje? Kom dan zeker een kijkje nemen. Vooraf inschrijven is verplicht aangezien het aantal plaatsen beperkt is. Dat kan op het nummer 016/35.96.00. Deelnemers zijn welkom om 19.30 uur in het Sint-Gertrudishof in de Attenhovenstraat.