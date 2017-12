Vijftien extra jobs bij Coil Landen 02u35 0

Zopas opende Coil, gespecialiseerd in het anodiseren van aluminium, een nieuwe productielijn. Die kan op termijn vijftien extra jobs opleveren. Vandaag werken er 68 mensen in dit veertig jaar oude bedrijf. "Coil was het eerste bedrijf dat zich vestigde op de Landense industriezone", weet schepen Didier Reynaerts (Open Vld), die de opening van de nieuwe lijn bijwoonde, net als CEO Timothy Hutton en algemeen directeur Jean Schroyen. "Met onze nieuwe lijn kunnen we ons product voor het eerst in elke hoeveelheid en afmeting naadloos leveren. Deze is dan ook heel belangrijk voor onze toekomstige ontwikkeling." (VDT)