Vier gewonden bij ongeval 07 juli 2018

Op het kruispunt van de Rumsdorpstraat met de Neerlandenstraat in Landen kwam het donderdag in de late avond tot een verkeersongeval met gewonden. V.W. (18) bestuurde zijn Volkswagen Polo in de Neerlandenstraat en wilde links de Rumsdorpstraat indraaien. Hij had echter te laat gezien dat I.A.(77) met zijn Opel Corsa naderde. De Volkswagen zette aan en werd links in de flank gegrepen door de Opel. Beide bestuurders en twee passagiers werden naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. De twee auto's dienden getakeld te worden. Beide bestuurders bliezen safe en waren niet onder invloed van illegale drugs. (KBG)