VIDEO : 65-Jarige man komt om bij ongeval

10 januari 2019

Een 65-jarige man uit Luik is deze ochtend rond 7.30 uur omgekomen bij een verkeersongeval op de E40. Voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten en hij overleed ter plaatse. De man reed richting Brussel en bevond zich ter hoogte van de snelwegparking in Landen. De auto van de man kwam om nog onduidelijke reden in aanrijding met de een Volkswagen Golf van een 55-jarige man uit Verviers. De auto, een Dacia Duster, van het dodelijke slachtoffer ging over de kop en belandde op de snelwegparking. De man uit Verviers raakte als bij wonder slechts lichtgewond. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. De man legde al een negatieve speeksel- en ademtest af. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de omstandigheden van het ongeval uit te klaren.