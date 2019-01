Verwarde zeventiger valt zonder benzine op E40: veertiger maakt dodelijke smak Voor procureur volstaat opschorting voor bejaarde man Kim Aerts

17 januari 2019

17u54 0 Landen Heeft een verwarde zeventiger - die zonder benzine viel op de E40 - schuld aan de dood van de 40-jarige Sébastien Bodeux? Die laatste merkte de stilstaande wagen niet op in de zomer van 2016 en knalde achteraan in op de Ford. Voor de procureur volstaat de opschorting voor de bejaarde man.

Paul R., uit het Limburgse Gingelom, raakte op 13 augustus 2016 verdwaald met zijn Ford. Hij vertrok thuis voor een boodschap maar zou niet meteen terugkeren. De zeventiger, een Parkinsonpatiënt, dwaalde heel de nacht rond en reed uiteindelijk rond 6.45 uur de E40 op in Lincent in de richting van Luik. Even verder, in de buurt van Walshoutem, viel de man pal op de snelweg zonder benzine. R. slaagde er nog in om zijn vier richtingaanwijzers aan te zetten maar dat mocht niet baten. Sébastien Bodeux (40) uit Hélécine was met zijn Mini Cooper op weg naar Luik en knalde met volle snelheid, zonder te remmen, achter op de Ford van de zeventiger. Die bleek in verwarde toestand omdat hij een longontsteking had en al even zijn medicatie niet meer had ingenomen voor zijn Parkinson. Bodeux geraakte zelf nog uit zijn voertuig maar bleek tal van interne verwondingen te hebben. Hij werd overgebracht naar het universitair ziekenhuis in Luik, waar hij drie dagen later overleed. De burgerlijke partij hekelde het feit dat de zeventiger in zijn toestand nog altijd de weg op mocht. “Er was een afspraak met de dokter dat hij zich nog alleen onder de kerktoren zou begeven. Eigenlijk mocht hij de weg niet meer op. Hij was daar een onvoorzienbare hindernis”, sprak de burgerlijke partij die duidelijk een oorzakelijk verband zag. R. besliste na het ongeluk meteen zijn rijbewijs in te leveren. Volgens de verdediging was hun cliënt geschikt om te rijden. “Hij had nog altijd zijn rijbewijs. Hem kan geen fout verweten worden”, aldus de verdediging die overmacht inriep. Het openbaar ministerie kon de standpunten van beide partijen begrijpen. De procureur dagvaardde de zeventiger niet voor onopzettelijke doodslag. Volgens de procureur was de man geen onvoorzienbare hindernis. “Het was een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Hij was op dat moment niet geschikt om te rijden, maar wist hij dat zelf wel?”, vroeg de procureur zich af. Die vorderde een geldboete of een opschorting voor de Limburger. Vonnis 14 februari.