Vervalste Congolese haar rijbewijs? Stefan Van de Weyer

10 december 2018

15u40 0 Landen Voor een 41-jarige Congolese vrouw uit Landen werd op de Leuvense strafrechtbank zes maanden cel en een boete gevraagd. Ze had immers geprobeerd om in oktober 2016 een vervalst Congolees rijbewijs in te wisselen voor een Belgisch exemplaar en dit bij de gemeentelijke diensten van Landen.

Het rijbewijs werd door de gemeentelijke diensten van Landen in beslag genomen, toen ze onraad roken. “Ze was in december 2015 naar België gekomen om aan de VUB in Brussel arbeidsgeneeskunde te studeren. Ze raakte niet aan haar rijbewijs omdat ze in eerder in Mauretanië woonde en vroeg aan een vriendin om het haar te verschaffen. Ze was in de hele chaos van haar eigen verhuis en nadien van de rest van haar gezin haar rijbewijs vergeten. Dit was geen vervalsing, ik vraag de vrijspraak”, aldus de advocate van de prille veertiger. Vonnis op 7 januari.