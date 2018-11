Vernieuwing van speeltuinen Christian Hennuy

08 november 2018

De speeltuinen van Walshoutem en Neerwinden kregen nieuwe natuurspeeltoestellen.

“Kinderen hebben ruimte nodig om te spelen en zorgeloos de wereld te ontdekken. Het stadsbestuur vindt het belangrijk dat kinderen genoeg speeltuinen hebben waar ze naar hartenlust kunnen ravotten. Zo werd recent het speellandschap in De Beemden uitgebreid met speelhuisjes, een grote salamander en een glijbaan. Ook in de deelgemeenten is er nood aan veilige speelplekken. In samenspraak met de buurtbewoners werden de speeltuinen in Walshoutem en Neerwinden vernieuwd met natuurspeeltoestellen. Zo kunnen de kinderen van beide deelgemeenten genieten van een klautertoestel, schommel en een grote speelheuvel. In Neerwinden kunnen de grotere kinderen terecht voor een partijtje voetbal”, zegt schepen voor Jeugd Gino Debroux. In de toekomst wordt nog bekeken waar extra speelplekken in andere deelgemeenten kunnen aangelegd worden.