Verkeersongeval met vluchtmisdrijf 20 maart 2018

02u25 0

In de Stationsstraat met het Marktplein in Landen gebeurde zondagnacht rond 4 uur een verkeersongeval met vluchtmisdrijf. D.D. (37 jaar) uit Landen bestuurde zijn Opel Meriva in de straat toen het misliep. Hij botste tegen twee geparkeerde auto's en reed vervolgens een verlichtingspaal omver. Niettegenstaande de aanzienlijke schade nam de man met zijn gehavende Opel de vlucht.





De vaststellende politieploeg kon via een spoor koelvloeistof tot bij de woning van de chauffeur komen. De man werd aan een alcoholtest onderworpen die 1.18 promille uitwees. (KBG)