Verdienstelijke muzikanten van Concertband gehuldigd

12 december 2018

11u02 0 Landen De Concertband Landen heeft naar goede traditie medailles uitgereikt aan elf verdienstelijke muzikanten. Daaronder werden er zelfs twee robijnen exemplaren uitgedeeld, namelijk aan Mark Knuts en Didier Reynaerts.

Die twee verdienen al veertig hun sporten in de harmonie- en fanfarewereld. Didier Reynaerts groeide op in de harmonie Sint-Lambertus in Walshoutem, Mark Knuts speelde zijn eerste noten in De Gilde van Sint-Truiden. Mark had eerst de muzikale leiding over de Jeugdconcertband maar is ondertussen ook al vijf jaar dirigent van de Concertband Landen.

Ook zeven jonge muzikanten mochten hun eerste houten medaille van vijf jaar muzikant in ontvangst nemen. Vorig jaar maakten ze de overstap van de Jeugdconcertband naar de Concertband. Ze pakten met veel plezier en toewijding hun nieuwe uitdaging aan en hebben het afgelopen jaar ook al hun kunnen gedemonstreerd. De Concertband is dan ook terecht fier op LoukaBalon, Lise De Decker, Marit Hendrix, Kobe Janssens, Ghune Knuts, Ybe Schryvers en Tom Trippas.

Wie 15 jaar muziek speelt, krijgt een kristallen medaille. Deze eer viel te beurt aan saxofoniste Ellen Denruyter en aan Jef Ceuleers, hoornist, bestuurslid van de Concertband, penningmeester van de Jeugdconcertband en altijd paraat van het eerste tot het laatste uur. Benjamin Tossens verdiende een zilveren medaille voor 25 jaar muzikant. Plichtsbewust en met de nodige inzet is hij onze concertmeester en eerste klarinettist. Daarenboven is hij penningmeester van de Concertband en past hij, net als Jef, op het goed beheer van onze centen.

Naast het uitdelen van de medailles en het eten van lekkere pannenkoeken werden ook foto’s en filmpjes van het kamp 2018 getoond. Daarna werden de grootse plannen voor de concertreis naar Istrië in 2019 uit de doeken gedaan. Wie deel wil uitmaken van deze geweldige groep kan contact opnemen via concertbandlanden@hotmail.com of via 0479/26.71.72.