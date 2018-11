Veertiger riskeert 40 maanden cel voor cannabisplantage in huurhuis KAR

15 november 2018

14u56 0 Landen Een 44-jarige Genkenaar riskeert een celstraf van veertig maanden en een boete van 12.000 euro voor een cannabisplantage in een huurwoning in Landen.

Bovenop de gevorderde straf vroeg de Tongerse procureur nog vier maanden celstraf en een boete van 600 euro extra omdat tijdens een huiszoeking bij de man een wapen, munitie en pepperspray werd gevonden. Voor de overige twaalf betrokkenen in het dossier eiste de openbare aanklager gevangenisstraffen van twaalf tot dertig maanden en boetes tot 6.000 euro.

Om uit zijn geldproblemen te geraken begon de Genkenaar in een huurwoning in de Helstraat in Landen met een plantage. Het materiaal voor de plantage was afkomstig van enkele Nederlanders.



Het parket van Leuven werd begin 2015 op de hoogte gebracht dat er in de woning mogelijk een plantage was. Ze voerde een warmtemeting uit, waaruit bleek dat er veel energie verbruikt werd. Het dossier werd naar het parket van Limburg gestuurd omdat de naam van de Genkenaar ook opdook in een dossier van een Hasseltse plantage, en de man de huurwoning in Landen ter beschikking stelde aan een koppel nadat hij terug naar Waterschei was verhuisd. Dat koppel moest de plantage in Landen onderhouden.



Enkele maanden nadien moesten ze de woning verlaten. De Genkenaar bracht op zijn beurt al het materiaal onder in Genk. Dat bleek niet naar de zin van de Nederlandse investeerders die het materiaal voor de plantage in Landen hadden geleverd. Via enkele Duitse Hells Angels werd de Genkenaar onder druk gezet om opnieuw met de plantage te beginnen of om hen 60.000 euro te betalen.



De Genkenaar koos ervoor om opnieuw met een kleinere plantage te beginnen en stelde een tweede koppel aan om de plantage te bewaken en verzorgen. Een achttal weken later viel de politie binnen in het huis in Landen en in de woning van de Genkenaar. Daar vonden ze onder een matras ook een busje pepperspray, een wapen en bijhorende munitie.



Vonnis op 12 december.