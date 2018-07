Van 18 naar 11 opvangplaatsen tegen eind 2018 20 juli 2018

Het OCMW vangt voor het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) asielzoekers op in Landen. Vandaag zijn er 18 plaatsen. Ten gevolge van het dalend aantal verzoeken om internationale bescherming heeft de regering beslist om het individuele opvangnetwerk af te bouwen. Daarom heeft Fedasil laten weten dat er tegen eind 2018 enkele LOI-plaatsen in Landen moeten verdwijnen en dat het OCMW moet streven naar plaatsen voor vijf alleenstaanden en een familie van zes. Het OCMW zal bekijken wat de beste herbestemming is voor de woningen die hierdoor zullen vrijkomen. (VDT)