Urban Run 21 maart 2018

02u26 0 Landen Het centrum van Landen is komende zaterdag het decor van de Urban Run, een organisatie van Sportregio Getevallei en de stad Landen.

"Dit sportevenement is geschikt voor jong en oud, sportief en iets minder sportief", klinkt het. "Je kan meelopen of wandelen doorheen het verkeersvrije stadscentrum en feeëriek verlichte gebouwen, met animatie onderweg. Maar je kan er ook voor kiezen om de deelnemers aan te moedigen en zo mee te genieten van de sfeer."





Het startschot wordt om 20 uur gegeven in de Sportlaan, het parcours zelf is drie kilometer lang. Tijdens het evenement kunnen kinderen terecht in de sporthal, waar hen een speelzone met begeleiding wacht. Je kan ter plaatse inschrijven tot 19.30 uur. Deelnemen kost 8 euro. Meer informatie via sportdienst@landen.be. (VDT)