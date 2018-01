Urban Run 02u29 0

De Urban Run, een organisatie van de Sportregio Getevallei, komt dit jaar naar Landen.





Op 17 maart kan je mee komen lopen of wandelen. Daarbij kan je kiezen voor een afstand van 3,5 of 7 of 10,5 kilometer. Het startschot wordt om 20 uur aan de sporthal van Landen gegeven. (VDT)