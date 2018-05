Uilenkleurboek is te koop 04 mei 2018

Het uilenkleurboek van kinderen voor kinderen is vanaf nu te koop aan 10 euro bij Drukkerij Gysemberg in de Stationsstraat. ¿Het kleurboek was een idee van de Uilenwerkgroep Landen, die al de kinderen uit Landen opriep om een tekening te maken. Vele scholen, academies en kinderen thuis gingen aan de slag. "Tot grote verbazing kregen we meer dan 600 inzendingen binnen", zegt Kobe Lecompte van de Uilenwerkgroep. "En niet alleen van kinderen uit Landen, maar kinderen over heel Vlaanderen zonden hun uilentekening in. ¿





Een selectie van 58 tekeningen werd uiteindelijk gebundeld door drukkerij Gysemberg." (VDT)