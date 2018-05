Twintig jaar dansschool Serbatoio 09 mei 2018

De Landense dansschool Serbatoio presenteert dit weekend haar twintigste dansshow. Een jubileumeditie voor de school dus, die in 1998 de deuren in gebouw De Tank opende op initiatief van Sonja Lambrechts. Gestart met slechts een handvol leden, telt de school nu maar liefst meer dan vierhonderd leden. En dat is een feestje waard! De kidsshow gaat zaterdagmiddag 12 mei van start om 14 uur, de volwassenenshow zaterdagavond 12 mei om 20 uur en de jeugdshow zondag 13 mei om 14 uur, allemaal in het Domein 't Park. (VDT)