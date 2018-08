Tweede weekend Kermes Stoase 16 augustus 2018

02u32 0

De kermisstandhouders organiseren vandaag een 'pretparkdag' op Kermes Stoase, waarbij er één tarief geldt voor alle bewegende attracties. Morgen is er vanaf 21 uur het optreden van Soul4You, op zaterdag 'Johnny Lynn and the Marlets', en zondag eveneens om 21 uur is er een voorproefje van Rock Landen met een Free Podium. Nog op zondag van 15 tot 18 uur kunnen de kleinsten gratis rondtoeren op een loopwagencircuit, en kunnen iets grotere kinderen zich amuseren met spelletjes van vroeger. (HCH)