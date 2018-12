Twee dieven doorverwezen naar Franstalige rechtbank omdat ze geen Nederlands kunnen Stefan Van de Weyer

17 december 2018

15u54 0 Landen De Leuvense strafrechter verwees twee dieven door naar de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel gezien één van de twee daders het Nederlands niet machtig was. Beide beklaagden hadden op 12 februari 2018 in Landen uit een tuinhuis oude autobatterijen, banden, een grasmachine en tuinmateriaal gestolen. De politie reed hen klem in Gingelom.

Na de diefstal verdwenen de daders maar hun vluchtwagen werd door een beveiligingscamera gefilmd. De politie herkende die avond de bestelwagen in de Gingelomstraat in Landen en probeerde hen te stoppen. De auto versnelde in de richting van Gingelom. Op een kruispunt negeerde de chauffeur een rood licht en vluchtte verder. Uiteindelijk kon de Mercedes in de Naamsestraat in Gingelom klem gereden worden. De twee verdachten werden opgepakt. In de auto vond de politie de gestolen goederen samen met inbrekersmateriaal.

Eén van de twee beklaagden stelde enkel de Franse taal machtig te zijn en in het franstalige landsgedeelte te wonen. Hij vroeg om de taalwijziging en verzending van de zaak naar een Franstalige rechtbank. De beklaagde wou zich zonder taalbarrière kunnen verdedigen. De rechter stond de taalwijziging toe, waardoor het duo het binnenkort aan de Brusselse rechter mag uitleggen.