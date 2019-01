Twee brievenbussen gestolen vdt

15 januari 2019

11u58 0

In de Wezerenstraat in Landen werd er ingebroken in een gezinswoning. De dieven verschaften zich toegang langs de achterzijde van de woning. De woning werd volledig doorzocht. Er werd een horloge en twee naast elkaar hangende brievenbussen gestolen. Waarom die bewoner twee brievenbussen heeft hangen, is niet duidelijk. De inbraak zou zich vermoedelijk hebben voorgedaan tussen 6 januari en 14 januari.