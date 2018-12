Twee bezwaren tegen bouw Plopsaqua Hannuit-Landen Vanessa Dekeyzer

28 december 2018

16u13 0 Landen Het openbaar onderzoek voor de bouw van het waterpretpark van Plopsa op de grens van Landen en Hannuit is afgerond. De bevoegde instanties dienden alle adviezen in. “Die worden momenteel samen met klachten behandeld”, aldus schepen Gino Debroux (L’anders). “In de loop van januari volgt normaal de bouwvergunning.”

Ruim acht maanden na het onthullen van de plannen, diende Plopsa de bouwaanvraag in voor Plopsaqua Hannuit-Landen. De plannen moesten wel aangepast worden, waardoor die aanvraag twee maanden later dan gepland gebeurde. “De aanpassingen moeten ervoor zorgen dat het complex beter past in de omgeving”, klinkt het bij de Plopsa Group. “Zo zal het gebouw, inclusief 22 meter hoge glijbaantoren, bekleed worden met hout.” Daarvan werd een nieuwe bouwtekening vrijgegeven (zie foto). Bovendien zullen de drie glijbanen geen opvallende kleuren krijgen zoals oorspronkelijk gepland, maar wel een groene kleur. Aan de indeling van het gebouw zou niets veranderd zijn.

Plopsaqua Hannuit-Landen zal in het teken staan van twee Studio 100-figuren: Maya de Bij en Bumba. De lazy river, het golfslagbad, kinderzwembad en het waterspeeldorp worden volledig in die thema’s geïntegreerd. Het 25-meterbad, vooral bedoeld voor sporters en scholen, krijgt een neutrale look. Aan het hele project hangt een prijskaartje van 22,5 miljoen euro, ruim 6 miljoen meer dan het eerste Plopsa-zwembad in De Panne. Als alles volgens plan verloopt, kan Plopsaqua Hannuit-Landen de deuren openen in 2020 aan de kruising van de Landensesteenweg en de E40, net naast de taalgrens. Vanaf dan verwacht het jaarlijks 400.000 bezoekers.”

“Op dit ogenblik is het openbaar onderzoek afgerond en zijn alle adviezen van de bevoegde instanties binnen”, zegt schepen Debroux. “Er werden twee bezwaren ingediend. Het betreft vader en zoon, twee landbouwers, die het perceel ernaast bewerken. Zij maken de opmerking dat de bewerking van hun perceel mogelijk hinder kan opleveren voor het zwembad. Door hier nu op te wijzen, willen ze voorkomen dat ze achteraf klachten krijgen wanneer ze hun perceel bewerken. De klacht heeft dus op zich niet direct te maken met stedenbouwkundige bezwaren. Hun bekommernis heeft vooral betrekking op mogelijke stofontwikkeling en lawaai tijdens het bewerken van de akker.”

De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar zou in de loop van de maand januari een besluit moeten nemen of ze al dan niet een vergunning aflevert. “Indien de omgevingsvergunning wordt afgeleverd, moet deze nog 30 dagen uitgehangen worden en is het afwachten of er al dan niet in beroep wordt gegaan tegen de vergunning. Na deze termijn kan de bouw aanvatten”, besluit schepen Debroux.