Trofee Roger Brugmans 29 augustus 2018

02u25 0

Op 5 september vindt voor het eerst een dagtornooi petanque plaats ter herinnering van Roger Brugmans, ereburgemeester Walshoutem en bezieler van Petanque Landen. De man kwam begin 2016 te overlijden op 92-jarige leeftijd. "Roger was door iedereen in Landen en ver daarbuiten geliefd en verzette enorm werk voor ouderen en iedereen uit de stad met zijn hulpvaardigheid. Daarom dat we dit recreatief petanquetreffen als eerbetoon inrichten", zegt Johan Saenen regioverantwoordelijke SPlus Regio Leuven. Iedereen is welkom vanaf 13.30 uur op het petanqueveld in de Stationsstraat 70 met ingang langs de mutualiteit. Deelnemen kan gratis per ploeg van drie mensen. De winnaar gaat naar huis met de Roger Brugmans Trofee. Alle deelnemers worden getrakteerd op een spaghetti. (VDT)