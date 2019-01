Theo Franken geeft lezing over asielbeleid in Landen vdt

11 januari 2019

Wil je weten wat het pact van Marrakesh betekent voor het Belgische asielbeleid of voor welke uitdagingen we staan? Theo Francken (N-VA) legt het graag uit. Op dinsdag 29 januari komt hij naar Landen om uitleg te geven over de uitdagingen die zich voordoen op vlak van asiel en migratie. De lezing start om 20 uur in GC Amfi. Inschrijven via landen@n-va.be.