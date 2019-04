Terrein over Bronplein blijft voorlopig braak liggen vdt

10 april 2019

13u11 1

Er komen voorlopig toch geen appartementen en woningen op de site tegenover het Bronplein. Een firma diende een stedenbouwkundige aanvraag in voor de bouw van 30 appartementen en zes woningen op een braakliggend terrein op de hoek van de Tutsestraat, Tiensestraat en Attenhovenstraat. In de buurt was er wat onrust over deze plannen ontstaan omdat de ondergrond niet stabiel genoeg zou zijn om een ondergrondse parking aan te leggen.

De aanvraag voor de bouw werd intussen door de deputatie geweigerd. “Naar wat ik vernomen heb, is de aanvrager hiertegen niet meer in beroep geweest en ziet hij af van de ontwikkeling van dit terrein”, zegt burgemeester Gino Debroux (L’anders). “Dit terrein zal dan ook voorlopig braak blijven liggen.”