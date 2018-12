Taverne Rufferdinge failliet verklaard vdt

24 december 2018

12u25 0

Taverne Rufferdinge sluit na 10 jaar de deuren. “Wat een feest moest zijn, eindigt in mineur”, zegt zaakvoerster Hilda Jennes op Facebook. “Ik ben failliet. Dat is jammer maar ik heb gestreden, dus ik hoef me niet te schamen.” Hilda bedankt nog iedereen, zeker haar medewerkers en haar trouwe klanten. Taverne Rufferdinge was jarenlang het decor voor het populaire bierfestival, dat de medewerking kreeg van Drankenhandel Dimbour.