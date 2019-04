Superveel fun voor kinderen voor, tijdens en na de paasvakantie vdt

04 april 2019

17u16 0 Landen In Landen zullen de kinderen zich niet vervelen tijdens de paasvakantie. Gary Peeters (CD&V), schepen van Cultuur, kondigt het filmaanbod aan in de paasvakantie.

“We voorzien heel wat films voor kinderen tijdens de paasvakantie in de raadzaal van het stadhuis en deze zijn allemaal gratis. Je moet enkel vooraf inschrijven via een mailtje naar cultuur@landen.be.” Het aanbod is heel uitgebreid en kan je terugvinden op de Uit in Landen-kalender op www.landen.be of in Licht op Landen. De kinderen kregen ook nog allemaal een flyertje mee in de boekentas. “En dan is er nog de sprookjesachtige bloesemwandeling op vrijdag 12 april waar ook de kinderen ongetwijfeld zullen genieten van de feeërieke sfeer en de mooie, magische vertellingen. Afspraak aan de kerk van Walsbets met vrij vertrek tussen 20.30 en 21.30 uur”, aldus schepen Peeters.

En geen paasvakantie zonder paashaas en chocolade natuurlijk. Saartje Ieven (L’anders), schepen van Jeugd, nodigt op Pasen (zondag 21 april) de kinderen uit op een leukepaaseierenraap. “Afspraak om 10 uur op domein ’t Park waar alle kinderen tussen 3 en 9 jaar naar hartenlust eitjes mogen zoeken en rapen. Een half uurtje later begint een mooie theatervoorstelling rond Pasen. Opgelet, wel even inschrijven via jeugd@landen.be”

En direct na de paasvakantie is het al weer tijd voor de jaarlijkse Buitenspeeldag. Op woensdag 24 april wordt iedereen tussen 3 en 12 jaar uitgenodigd om te komen ravotten en buiten te spelen. “Wij maken van het voormalige militair domein een echt pretpark met springkastelen en heel veel spel- en sportattracties”, zegt schepen Ieven. “We vragen wel aan de mama, papa of bomma om mee te komen en mee een oogje in het zeil te houden.”