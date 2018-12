Subsidies voor leefbaar wonen goedgekeurd door de provincie vdt

28 december 2018

12u10 0 Landen Omdat wonen in slechte omstandigheden, naast hoge energiekosten ook een enorme impact heeft op de gezondheid van de bewoners, zullen bepaalde doelgroepen voortaan in Landen subsidies kunnen aanvragen om de noodzakelijke renovaties te doen. De provincie keurde de aanvraag voor dergelijke subsidies op vraag van de stad Landen goed.

“De doelgroep bestaat voornamelijk uit personen die vandaag een verhoogd risico lopen om in armoede te leven en personen die reeds in armoede leven. Hierbij wordt vooral gefocust op 65+ers en eenoudergezinnen”, verduidelijkt schepen Frank Stevens (sp.a). “Wil men energiearmoede uitroeien en de klimaatdoelstellingen halen, zullen er extra inspanningen voor deze doelgroep nodig zijn. Stad Landen wil hier haar verantwoordelijkheid nemen en deze Landenaren via de subsidie hierin ondersteunen. Concreet betekent dit dat er 30.000 euro ter beschikking gesteld wordt voor de uitvoering van noodzakelijke renovatiewerken en energiebesparende maatregelen.”

Via een woning- en persoonsonderzoek wordt een rangorde van geïnteresseerden bepaald. De woning van de weerhouden kandidaten wordt gescreend en aan de hand van deze screening wordt een plan van aanpak opgesteld. “De renovatiebegeleiding voor de subsidiedossiers wordt door de provinciale renovatiebegeleider uitgevoerd”, legt schepen Stevens uit. “Deze wordt ondersteund vzw Dialoog in opdracht van het provinciaal steunpunt duurzaam bouwen. De renovatiewerken zelf worden door een technisch begeleider van A tot Z opgevolgd.”

Om de subsidie toe te kennen aan de gebruiker, sluit de stad een tussenovereenkomst met hem af. “Voor het uitbetalen van de facturen zal de renovatiebegeleider eerst de uitgevoerde werken controleren alvorens de stad deze facturen betaalt”, aldus schepen Stevens. “Voor de aanvraag van alle mogelijke premies zal het lokaal wooninfopunt, Beter Wonen aan de Getebegeleiding aanbieden waar nodig.”