Strodammen doen hun werk 24 juli 2018

02u26 0

Op verschillende plaatsen in Landen werden tijdelijke maatregelen getroffen om op korte termijn problemen van water-en modderoverlast te vermijden. Zo werden strodammen aangelegd om het water en de modder afkomstig van de hellende akkers te stoppen. Bij de recente hevige regenval van 1 juni mochten deze dammen hun nut al bewijzen. Het water wordt via kleine doorvoeropeningen vertraagd afgevoerd en de modder wordt achter de dam gehouden. "Ondertussen blijven we in samenwerking met onze erosiecoördinator Watering van Sint-Truiden zoeken naar definitieve oplossingen om bodemerosie en water-en modderoverlast te voorkomen", klinkt het bij de stad. "Sinds het in voege treden van het erosiebesluit van de Vlaamse regering werden in Landen al tientallen erosiebestrijdingsprojecten gerealiseerd. Belangrijk hierbij is de samenwerking met de landbouwers via beheersovereenkomsten voor onder meer het inzaaien van grasstroken op hun percelen. Er werden ook aarden damconstructies opgezet om het water te bufferen." (VDT)