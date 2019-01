Stoppen met roken vdt

12 januari 2019

Op maandag 14 januari start in Landen een nieuwe rookstopcursus. Wil jij je goede voornemens ook omzetten in daden? Doe dan zeker mee! Er zijn nog enkele plaatsen vrij. “Een rookstopcursus in groep brengt 10 à 15 mensen samen die willen stoppen met roken. Tijdens acht bijeenkomsten werken ze naar hun rookstopdag toe. Die dag valt na sessie 3. Daarna wordt gewerkt aan het voorkomen van herval. Een tabakoloog begeleidt hen daarbij. Het contact met de groep zorgt voor bijkomende motivatie,” zegt Barbara Specht van Logo Oost-Brabant. Inschrijven kan via welzijn@landen.be of op het nummer 011/ 67.29.15.