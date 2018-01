Stickeractie en standje kerstmarkt brengen 3.000 euro voor Mediclowns 02u28 0 Foto RV

Het actieteam met een hart voor de Mediclowns heeft zopas een weekend 'Smart For Four'-rijden, in samenwerking met garage Claes en Zonen Tienen, verloot onder de deelnemers van zijn stickeractie. Een onschuldige kinderhand mocht de winnaar uitpikken op de kinderafdeling van het ziekenhuis van Sint-Truiden. Guillaume Hermans was de gelukkige.





"Met deze actie en ons standje op de Landense kerstmarkt hebben we meer dan 3.000 euro opgehaald", zegt Robin Coorens trots. "Ons team - Caterina, Mira, Maarten, Jolien, Siebe, Britt, Yarni en ikzelf - wil dan ook graag alle sponsors en alle mensen die ons gesteund hebben, van harte bedanken."











(VDT)