Station Racour pakt uit met eigen stationsfietsen 16 maart 2018

Landen Station Racour komt op de proppen met een leuk nieuw item voor zijn gasten: de stationsfiets, een concept dat samen met de sociale onderneming vzw Vélo Leuven uitgewerkt werd.

"Alle gasten die logeren bij Station Racour, kunnen voortaan gratis gebruikmaken van deze stationsfietsen, die onderhoudsarm en duurzaam zijn en volledig werden geassembleerd in België", zegt uitbater van Station Racour Jo Uytterhoeven.





Er zijn fietsen voor groot en klein. "Voor de twaalf grote modellen hebben we speciale fietskratjes gemaakt die gemonteerd zijn op een voordrager", aldus Jo."Deze kratjes werden uitgewerkt en gefabriceerd door het eenmansbedrijfje Maakburo uit Aalst. De fiets is gepoederlakt in een opvallende limoengroene kleur en voor de belettering hebben we samengewerkt met 'De Stikkie shop' uit Landen.





Fietskar

Naast de twaalf grote modellen, zijn er zo'n tiental kinderfietsen in verschillende maten beschikbaar. Het loopfietsje voor de allerkleinsten is natuurlijk de max. Verder beschikken twee grote fietsen over een comfortabele kinderstoel en één fiets is uitgerust voor de aanhangfiets. Het sluitstuk van onze 'vloot stationsfietsen' is de fietskar in dezelfde 'flashy' kleur als de stationsfietsen."





Infietsen

Zaterdag komen de fietsen aan in het station. De medewerkers van vzw Velo zullen hun eigen creaties infietsen. Ze rijden van hun vestiging in Leuven naar Station Racour. (VDT)